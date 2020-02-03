تونس: وصول 10 تونسيين الى مطار العوينة قادمين من الجزائر عقب اجلائهم من ووهان الصينية

وصل الى مطار العوينة بالعاصمة تونس، مساء هذا الاثنين 10 تونسيين قادمين من مطار هواري بومدين بالجزائر، بعد اجلائهم من ووهان الصينية على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان لها اليوم "انه تم نقل المواطنين التونسيين إلى أرض الوطن مباشرة عند وصولهم إلى مطار الجزائر العاصمة بواسطة طائرة عسكرية وفرتها الحكومة التونسية".

وأوضح البيان انه تم توجيه الوافدين، الذين خضعوا الى الفحوصات الطبية اللازمة، الى مركز الحجر الصحي الذي تم تهيئتهُ لاستقبالهم والإحاطة بهم من قبل الفرق الصحية المتخصصة خلال كامل فترة العزل التي تدوم 14 يوما وهي فترة حضانة مرض كورونا الجديد "ولم تظهر أي حالات اشتباه بالإصابة حتى الآن بين التونسيين المقيمين في الإقليم الصيني المحيط بمدينة ووهان".

وأضاف أن اجلاء المواطنين التونسيين قد تم بالتنسيق مع السلطات الجزائرية التي خصصت طائرة للغرض مع توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم قبل المغادرة وطوال الرحلة.

وسمحت الرحلة الخاصة التي وصلت الاثنين إلى مطار هواري بومدين قادمة من الصين، والتي أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتخصيصها لترحيل الجزائريين من مدينة ووهان، بإجلاء 31 جزائريا رفقة 17 رعايا تونسيين وليبيين وموريتانيين، حسب ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بترحيل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بمدينة ووهان، تم تخصيص طائرة للخطوط الجوية الجزائرية لإنجاز هذه المهمة"، وسمحت هذه الرحلة الخاصة بـ"ترحيل 31 مواطنا جزائريا أغلبهم طلبة، ومن بينهم رعيتان كانتا في زيارة عائلية للصين".

وأضافت الوزارة أنه في إطار "التزام الجزائر الثابت بتقاليد التضامن مع الأشقاء في البلدان المغاربية، خاصة في هذه الظروف الصعبة وبناء على طلب سلطات بلدانهم، قامت الجزائر، على متن نفس الرحلة، بإجلاء عشرة (10) مواطنين تونسيين وثلاثة (3) ليبيين وأربعة (4) موريتانيين".

وتعتمد تونس منذ ظهور فيروس كورونا الجديد في ووهان الصينية في 31 ديسمبر 2019 اجراءات استباقية لمنع تسرب هذا الفيروس اذ تولت المصالح العمومية ذات النظر تفعيل إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية والمطارات واستخدام الماسحات الحرارية للتأكد من سلامة المسافرين القادمين على متن الرحلات القادمة إلى تونس اضافة الى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على تطورات انتشار الفيروس ونظم الوقاية والعلاج.