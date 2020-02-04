هلاك 8 أشخاص و جرح 22 في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس

أسفر حادث انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع صباح اليوم الثلاثاء ببلدية المشروحة (سوق أهراس) عن هلاك ثمانية أشخاص و اصابة 22 آخرين بجروح حسب حصيلة أولية لمديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بلحرش، نجم عن انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سوق أهراس-عنابة، و سقوطها في منحدر.

و قد نقل الضحايا المتوفين نحو مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي لسوق أهراس فيما حول الجرحى نحو ذات المؤسسة الصحية علاوة على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة.

و قد تنقل رئيس الجهاز التنفيذي المحلي الوناس بوزقزة إلى موقع الحادث حيث اطلع على ظروف إسعاف و إجلاء الضحايا.

كما تم تسخير جميع الإمكانيات المادية و البشرية من قبل المديرية المحلية للصحة و السكان من أجل ضمان التكفل الأفضل بالضحايا، حسب ذات المديرية.

وفتحت المصالح المختصة على الفور تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.