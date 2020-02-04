رئيس الجمهورية يؤكد أن وزارة المؤسسات هي قاطرة الاقتصاد الجديد

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذا الاثنين لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بأن وزارة المؤسسات هي قاطرة الاقتصاد الجديد التي تحظى بالدعم في ثورتها الرقمية.

ولدى تدخله اثر العرض الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة في اجتماع مجلس الوزراء دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تنظيم معرض خاص بالمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وأوضح أن الشباب يحتاج إلى أشياء ملموسة.

وهنا أمر السيد الرئيس بإنشاء صندوق قائلا للوزراء المعنيين: تملكون الآن سلطة القرار وصندوق تمويل الذي تكونون أعضاء في مجلس إدارته وعليكم بالميدان لتجسيد مشاريعكم لصالح الشباب.

ثم وجه السيد رئيس الجمهورية وزير الشباب والرياضة بالإبقاء على دور الشباب مفتوحة وعدم غلق أبوابها بعد التوقيت الإداري.

كما دعا كل الوزارات إلى لعب دور الحاضنات في إطار هيئة بيداغوجية تؤسس بين وزارات: التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين تحت إشراف الوزير الأول من أجل الوصول إلى تكامل أكبر بين القطاعات الثلاثة مع المؤسسات الصغيرة والناشئة.

وقد تطرق العرض الثالث الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة إلى آفاق قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ومشروع إنشاء مجلس وطني للابتكار يوضع تحت سلطة رئيس الجمهورية.

وستعمل الوزارة على وضع الأسس القانونية لمعاهد نقل التكنولوجيا، خلال الربع الأول من عام 2020، على أن تنطلق المرحلة التجريبية عبر جامعتين بإنشاء مركزين مختصين بالذكاء الصناعي وانترنت الأشياء التي تعمل بالتعاون مع الكفاءات الجزائرية بالخارج.

كما تعمل الوزارة على إحداث إطار قانوني وتنظيمي ووظيفي للشركات الناشئة ووضع تعريف قانوني لها وللحاضنات وتحديد طرق تقييم أدائها ووضع خارطة طريق لتمويل هذا النوع من المؤسسات ،بإشراك البورصة ورأس المال الاستثماري وتحديد كيفية مساهمة المغتربين وتطبيق آليات الإعفاء الضريبي شبه الكلي لتمكين الشباب من الإسهام بفعالية في فك ارتباط الاقتصاد الوطني بالمحروقات ،كما يتضمن المشروع إنشاء "مدينة الشركات الناشئة"، التي ستكون بمثابة مركز تكنولوجي متعدد الخدمات بجاذبية عالية تعزز مكانة الجزائر كقطب إفريقي للإبداع والابتكار.