رئيس الجمهورية يصدر تعليمات لتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية بالجزائر

أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, هذا الثلاثاء, تعليمات إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد "لضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة في الجزائر", حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة "أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم تعليمات إلى السيد الوزير الأول، لضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة في الجزائر".

"وبذلك -يضيف نفس المصدر - تعامل هذه الوسائل الإعلامية، كما تعامل الصحافة الوطنية المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية، والاستفادة من الإشهار العمومي، في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة".

