إقبال متزايد للطلبة الجامعيين على مراكز التكوين المهني

تعرف مراكز التكوين المهني والتمهين إقبالا كبيرا من طرف خريجي الجامعات الذين يبحثون عن تكوين تطبيقي يساعدهم على الاندماج في عالم الشغل الذي تطلب تكوينا نوعيا.

فرغم الحصول على شهادة جامعية إلا أن التكوين يبقى مهما للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل وتعزيز فرص الحصول على وظيفة أو تأسيس مؤسسة مصغرة خاصة في التخصصات التطبيقية وهو ما تضمنه مراكز ومعاهد التكوين المهني.

وقبل الدخول الرسمي لدورة فيفري يكثف قطاع التكوين المهني والتمهين من عملية الترويج لاستقطاب للراغبين في الالتحاق بأحد مراكزه عبر تنظيم أيام مفتوحة يشارك فيها شركاء القطاع.