فوز وفاق سطيف على اتحاد الجزائر (3-1)

تغلب وفاق سطيف على اتحاد الجزائر بنتيجة (3-1) الشوط الأول (1-0), مساء اليوم الثلاثاء بملعب 8 ماي 1955 بسطيف (الجزائر), لحساب الجولة الـ 16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي انطلقت السبت الفارط لتتواصل إلى غاية الخميس المقبل.

وسجلت الأهداف من طرف حسين العريبي (45+1), حسام الدين قشة (55) و احمد كندوسي (58) لصالح الوفاق, و زواري (90+3) لصالح الاتحاد من مخالفة مباشرة.

بعد هذه النتيجة, يلتحق وفاق سطيف بمولودية وهران و شباب قسنطينة في المركز الخامس بمجموع 23 نقطة لكل فريق, بينما يبقى اتحاد الجزائر في المركز الثالث برصيد 24 نقطة رفقة شبيبة القبائل التي تنقصها مباراة واحدة ستجريها يوم غد الاربعاء (سا 45ر18) ضد نصر حسين داي بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

وستجري المباراة الأخيرة للجولة ال 16 يوم الخمبس بين نادي بارادو و اتحاد بسكرة (00ر17 سا) بملعب عمر حمادي (بولوغين).

نتيجة مباراة اليوم الثلاثاء:

وفاق سطيف - اتحاد الجزائر 3 - 1

مباريات لعبت: السبت 1 فيفري:

جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر 1 - 0

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 2 - 2

أولمبي الشلف - نجم مقرة 0 - 0

اتحاد بلعباس - مولودية وهران 1 - 2

الاثنين 3 فيفري:

شباب بلوزداد - أهلي برج بوعريريج 4 - 0

مباريات متبقية:الأربعاء 5 فيفري:

شبيبة القبائل - نصر حسين داي (45ر18 سا)

الخميس 6 فيفري:

نادي بارادو - اتحاد بسكرة (00ر17 سا)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 32 16

2. مولودية الجزائر 27 16

3. شبيبة القبائل 24 15

--. اتحاد الجزائر 24 16

5. شباب قسنطينة 23 16

--. مولودية وهران 23 16

--. وفاق سطيف 23 16

7. اتحاد بلعباس 22 16

-- . جمعية عين مليلة 22 16

--. شبيبة الساورة 20 16

11. أهلي برج بوعريريج 19 16

12. نادي بارادو 18 15

--. أولمبي الشلف 18 16

14. نجم مقرة 17 16

15. نصر حسين داي 15 15

16. اتحاد بسكرة 14 15.