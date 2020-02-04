اعلنت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" اليوم الثلاثاء في بيان لها أنه تم انهاء مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية (نفطال) السيد بلقاسم حرشاوي.

وجاء في بيان سوناطراك "أنه و بتاريخ 4 فبراير 2020 تم انهاء مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال (شركة ذات أسهم) السيد بقاسم حرشاوي".

و اضاف المصدر ذاته انه تم تعيين كمال بن فريحة لإدارة المؤسسة بالنيابة.

و كان بن فريحة يشغل منصب مدير قسم "غاز البترول المميع " في شركة نفطال و هي احدى فروع المجمع العمومي للمحروقات سوناطراك, يضيف ذات البيان.

