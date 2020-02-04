التوقيع على اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتأمين و حاضنة الشركات الناشئة الجزائرية

وقعت الشركة الوطنية للتامين وحاضنة الشركات الناشئة الجزائرية، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على اتفاقية شراكة تسمح بتزويد الشركة الوطنية للتامين بالوسائل التكنولوجية المبتكرة من اجل عصرنة تسيير حافظة زبائنها و تحسين خدماتها لتحقيق مزيد من الارباح و الانتاجية.

ووقعت الاتفاقية بمقر المديرية العامة للشركة الوطنية للتامين من قبل الرئيس المدير العام للمؤسسة ناصر سايس و الشريك المؤسس لحاضنة الشركات الناشئة الجزائرية عادل امالو بحضور اطارات من الشركة الوطنية للتامين وشباب من اصحاب المشاريع المبتكرة.

وعلى اثر حفل التوقيع، اشار السيد سايس الى ان هذا المسعى يعكس ارادة السلطات العمومية في التوجه نحو الابتكار عبر مؤسسات ناشئة جزائرية و كذلك بإرادة الشركة الوطنية للتامين في تحقيق استراتيجية تجارية بشكل مبتكر.

واضاف يقول ان الشركة التي تتوفر على مليوني زبون و اكثر من 500 وكالة عبر التراب الوطني تسعى من خلال هذه الاتفاقية الى التزود بالوسائل التحليلية و ادوات المساعدة على اتخاذ القرار وكذلك امكانيات الجذب من اجل الحفاظ و الرفع من عدد زبائنها و تحسين نوعية خدماتها و منتجاتها.

في هذا الصدد اعلن المسؤول الاول عن الشركة ان مؤسسته ادرجت عدة مشاريع في اطار هذه الاتفاقية من اجل تحويلها الى الرقمنة و الحكامة بغية تثمين مواردها و تطوير مساراتها الادارية بهدف التميز امام منافسيها والحفاظ على زبائنها و اكتساب اخرين سيما من خلال "افكار جديدة و مبتكرة" من تصميم مواهب شابة جزائرية.

من جانبه نوه ممثل حاضنة الشركات الناشئة الجزائرية كمال اومنية بالتوقيع على هذه الشراكة معتبرا ان الامر يتعلق "بفرصة تسمح لعديد الشباب الجزائريين بإبراز مواهبهم لتحقيق مشاريع مبتكرة".

كما اكد ان حاضنة الشركات الناشئة الجزائرية ستكون همزة وصل بين الشباب الحامل للمشاريع في مجال الابتكار و الرقمنة و المديرية العامة للشركة الوطنية للتامين من اجل تزويدها بالوسائل و الافكار التكنولوجية التي تسمح بتطوير خدماتها الادارية و كذلك تلك المرتبطة بالزبائن.