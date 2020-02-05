طائرات الإحتلال الإسرائيلي تشن عدة غارات على موقع جنوب قطاع غزة

شنّت طائرات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة غارات على أحد المواقع في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بأربعة صواريخ موقعاذ غرب المحافظة، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان المستهدف دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق غارات طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت أمس الثلاثاء، النار على مزارعين فلسطينيين ببلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مقربة من السياج الحدودي شرق بلدة جباليا بالقطاع، أطلقت النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق البلدة، ما أجبرهم على مغادرة المكان.

كما توغلت آليات الاحتلال لعشرات الأمتار في أراضي مزارعين فلسطينيين شرق بلدة "خزاعة" بخان يونس، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة.

وتتعمد قوات الاحتلال، بشكل يومي، استهداف المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة ، بمهاجمتهم وإطلاق النار عليهم.