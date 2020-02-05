البرفوسور طاهر ريان للإذاعة: 24 ألف جزائري مصاب بالقصور الكلوي ونحصي 3 آلاف حالة جديدة سنوية

كشف البروفسور طاهر ريان رئيس مصلحة أمراض الكلى وزراعتها بمستشفى حسين داي عن إصابة 24 ألف جزائري بمرض القصور الكلوي، من بينهم 23 الف يخضعون لعمليات تصفية الدم وان هذا العدد يزداد بمعدل 3000 مريض كل سنة.

وأضاف الطاهر ريان الذي نزل هذا الأربعاء ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن 10 آلاف مريض أخر ينتظرون إجراء عمليات جراحية لزرع الكلى بينما يبقى هذا الرقم مرشح للارتفاع.

وأحصى ضيف الصباح إجراء 300 عملية زراعة كلى في الجزائر كل عام عن طريق نقل الكلية من الحي الى الحي وغالبا ما تتم عمليات التبرع من الوسط العائلي.

وثمن ريان الدور الهام الذي تقوم به الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء و من بين نشاطاتها القافلة الطبية التي تجوب مختلف ولايات الوطن للتحسيس باهمية التبرع بالأعضاء في وسط العائلات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية