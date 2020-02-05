تخصيص ترددات لمتعاملي الهاتف النقال لتعزيز قدرات شبكات الجيل ال3 و الجيل 4

خصصت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة، ترددات لتمكينهم من زيادة قدرات شبكات الجيل الثالث و الجيل الرابع، حسب ما جاء اليوم الأربعاء في بيان للسلطة.

وجاء في البيان "في اطار تحسين جودة خدمات شبكات الهاتف النقال، قامت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية بتخصيص ترددات لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة و هم: اتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس)، أوبتيموم تليكوم الجزائر (جيزي) و الوطنية للاتصالات الجزائر (أوريدو)، و هذا في النطاق 71-76/ 71-86 جيغاهرتز".

و سيمكن هذا التخصيص، حسب المصدر نفسه، للمتعاملين بتعزيز قدرات الشبكات ذات التدفق العالي و العالي جدا (الجيل الثالث) و (الجيل الرابع)

وفي الأخير أكدت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية أنها "ستواصل جهودها في مجال التخطيط و منح الترددات، و هذا في اطار تحسين جودة الخدمات التي تشكل احدى محاور مخططها الاستراتيجي -انجاز 20-22".