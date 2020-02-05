المصادقة على مخطط عمل الحكومة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء هذا الخميس

يجتمع مجلس الوزراء، هذا الخميس في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه، تحسبا لعرضه على غرفتي البرلمان، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، في بيان لها.

وجاء في البيان ''يجتمع مجلس الوزراء، صباح غد الخميس 06 فيفري 2020، في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمناقشة مخطط عمل الحكومةّ و المصادقة عليه، تمهيدا لعرضه على المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، طبقا للدستور".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج