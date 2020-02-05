فلسطين ستقدم مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل

أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور ، اليوم الأربعاء ، أن الجانب الفلسطيني سيقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن للتصويت عليه من أجل تحمل مسؤولياته بشأن القضية الفلسطينية الأسبوع المقبل أثناء تواجد الرئيس محمود عباس.

وقال السفير رياض منصور لإذاعة (صوت فلسطين) أن الرئيس عباس سيأتي إلى نيويورك الاثنين المقبل على أن يلقي خطابا أمام المجلس في اليوم الذي يليه.وأفاد منصور أن البعثة الفلسطينية تجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن بالتنسيق الكامل مع تونس الممثل العربي في المجلس وأندونيسيا ممثل الدول الإسلامية بشأن مشروع القرار.

وأشار إلى تقديم ورقة أولية لكافة الأعضاء تشكل "أرضية يتمخض عنها المشروع للتصويت عليه عند تواجد الرئيس عباس" مشيرا إلى أن تجاوب الدول الأعضاء "إيجابي وداعم للموقف الفلسطيني" و أن المشاورات "مستمرة مع 14 عضوا ولن تنتهي إلى حين وصول الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة ويتحمل مجلس الأمن مسؤولياته والتصويت على مشروع القرار".

وأوضح منصور أن الجانب الفلسطيني يتحرك وفق عاملين الأول "نريد أقوى لغة ممكنة تعكس نفسها في مشروع القرار أما الثاني حصد أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت لصالح مشروع القرار".

من جهته، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت في مدينة رام الله بالضفة الغربية أن مشروع القرار يتضمن رفض الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا "صفقة القرن".

وقال رأفت أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند (متحدون تحت السلام) في حال استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار في مجلس الأمن.

وأكد أن الجانب الفلسطيني سينال أغلبية كبيرة في رفض الخطة الأمريكية المناقضة لقرارات مجلس الأمن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية ومنع إقامة دولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.