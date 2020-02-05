سفير الصين بالجزائر: العلاقات الاقتصادية الجزائرية الصينية لن تتأثر بسبب كورونا وهناك تهويل غربي للداء

أكد سفير دولة الصين الشعبية بالجزائر، لي ليانهي، بأنّ العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بلده مع الجزائر لن تتأثر بسبب تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين منذ أسابيع، مؤكداّ في الوقت ذاته أن حكومة بلده تبذل جهودا حثيثة لمكافحته.

وقال السفير الصيني، خلال لقاء جمعه هذا الأربعاء، مع عدد من الصحفيين بمقر سفارته بالجزائر، بأنّ العلاقات الجزائرية الصينية كانت قد ارتقت إلى العلاقات الاستراتيجية وأن انتشار الفيروس لن يؤثر لا على المبادلات التجارية ولا على تنقل الأشخاص بين البلدين وستستمر بشكل طبيعي، كما اغتنم الفرصة ليعبر عن امتنان الصين الكبير عقب وصول المساعدات الجزائرية المرسلة منذ أيام لمحاربة فيروس كورونا.

واستغرب السفير الصيني عزوف الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم المساعدة وهي التي تملك التكنولوجيا والعلم الضروريين لمواجهة هذا النوع من الفيروسات، كما استنكر في الوقت ذاته، التضخيم الإعلامي الصادر من طرف بعض وسائل الإعلام الغربي الذي أثار الرعب وسط الأشخاص، إذ استشهد بتصريحات الطلبة الجزائريين الذين أجلتهم السلطات الجزائرية في طائرة خاصة أرسلت لهم إلى مقاطعة هوبي، حيث فرض على مناطق واسعة منها قيد صحي، والذين أكدوا أنّ انتشار الفيروس ليس مقلقا بالشكل الذي تروجه بعض وسائل الإعلام.

ودعا لي ليانهي في هذا الصدد، إلى ضرورة تناول موضوع فيروس كورونا بموضوعية خصوصا وأنه لم يصل تهديده للإنسان كما كان مع أوبئة سابقة على غرار فيروس H1N1، الذي ضرب أمريكا سنة 2009 والذي وصلت نسبة الوفيات للأشخاص المصابين به إلى 17.4 بالمائة وفيروس كورونا ] من نوع آخر[ الذي مس روسيا والذي وصلت نسبة الوفيات إلى 34.4 بالمائة وفيروس إيبولا الذي ضرب بلدان غرب إفريقيا وصلت نسبة عدد الوفيات إلى 40.4 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة الوفيات في فيروس كورونا بالصين 2.1 بالمائة.

وأكد السفير الصيني أن بلاده بذلت مجهودات حثيثة لمكافحة تفشي فيروس كورونا حيث صنفته في الباب الثاني في قائمة الأمراض الشديدة بالرغم من أنه في الواقع لا يصل إلى هذا التصنيف، واتخذت الإجراءات الموافقة لذلك وتعاملت معه على هذا الأساس. واستشهد بتثمين المنظمة العالمية للصحة الإجراءات المتخذة من قبل الصين.

وأضاف أن الصين استطاعت بناء مستشفى يستوعب ألف مريض خلال عشرة أيام وآخر يستوعب 1500 مريض خلال 15 يوما، وهذا مؤشر عن حجم الجهود المبذولة من قبل الحكومة الصينية التي تكللت بشفاء أكثر من ألف شخص كانوا قد أصيبوا بهذا الفيروس الخطير. وقال لي ليانهي إن الصين تملك قدرات هائلة لمواجهة هذا الخطر.

كما عبر عن أمله في الأخير عن نجاح الصين في المستقبل القريب جدا عن وضع حد لانتشار فيروس كورونا.

المصدر: ملتميديا الإذاعة الجزائرية - أنيس بن هدوقة