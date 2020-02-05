إيداع كل من رئيسي بلدية سكيكدة الحالي و السابق و مقاول الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة (شرق سكيكدة) مساء اليوم الأربعاء بإيداع رئيسي بلدية سكيكدة الحالي (ب.م ) و كذا السابق (ط.ك) بالإضافة إلى مقاول الحبس المؤقت بعد التحقيق معهم في قضايا فساد, حسب ما علم من مصدر قضائي.

و أوضح المصدر بأن المتهمين متابعين في قضايا تتعلق بإبرام صفقات و عقود مخالفة للتشريع و كذا تبديد أموال عمومية و التلاعب بالمال العام و استغلال النفوذ و الإضرار بالخزينة العمومية كما أن رئيس بلدية سكيكدة الحالي متابع بتهمة إضافية تتعلق بالثراء غير المشروع.

كما أمر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بوضع 8 أشخاص آخرين بين مقاولين و مديرين تنفيذيين سابقين و مهندسين تحت التزامات الرقابة القضائية فيما استفادت مديرة الأشغال العمومية الحالية لولاية سكيكدة (س.ف) من الإفراج, وفقا لذات المصدر.

و تخص المشاريع المتابع فيها المتهمون و التي يصل عددها إلى 10 مشاريع تتعلق في مجملها بقطاع الأشغال العمومية و تهيئة واجهة البحر بشاطئ العربي بن مهيدي و حماية مدينة سكيكدة من خطر الفيضانات و تحديدا بأحياء "مرج الذيب" و 700 و 500 سكن و "لاسيا" و "واد الوحش".