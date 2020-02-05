رئيس الجمهورية يعين توفيق حكار رئيسا مديرا عاما لسوناطراك

عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون السيد توفيق حكار رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، خلفا للسيد كمال الدين شيخي, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان " عيّن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء 05 فيفري 2020، السيد توفيق حكار رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها (سوناطراك)، خلفا للسيد كمال الدين شيخي.

وكان توفيق حكار يشغل منصب نائب رئيس مسؤول عن تطوير الأعمال والتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها (سوناطراك).