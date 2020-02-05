الجولة الــ 16 للرابطة الأولى : فوز شبيبة القبائل على نصر حسين داي بــ (1-0)

05/02/2020 - 21:23

فاز فريق شبيبة القبائل على نصر حسين داي بنتيجة (1-0)، الشوط الأول: (1-0) مساء اليوم الأربعاء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لحساب الجولة الــــ 16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي انطلقت السبت الفارط لتتواصل إلى غاية يوم غد الخميس. و سجل الهدف الوحيد في اللقاء من  قبل اللاعب رضا بن سايح (د 36) للشبيبة .

بعد هذه النتيجة، تلتحق شبيبة القبائل بمولودية الجزائر في المركز الثاني بمجموع 27 نقطة لكل منهما ، بينما يبقى نصر حسين داي في المركز (15) بمجموع 15 نقطة. و ستجري المباراة الأخيرة للجولة الــــ 16 يوم غد الخميس ، بين نادي بارادو و اتحاد بسكرة (00ر17 سا) بملعب عمر حمادي ببولوغين .

الأربعاء 5 فبراير 2020: شبيبة القبائل - نصر حسين داي 1-0 لعبت السبت 1 فبراير 2020: جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر 1 - 0 شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 2 - 2 أولمبي الشلف - نجم مقرة 0 - 0 اتحاد بلعباس - مولودية وهران 1 - 2 لعبت الاثنين 3 فبراير: شباب بلوزداد - أهلي برج بوعريريج 4 - 0 الثلاثاء 4 فبراير: وفاق سطيف - اتحاد الجزائر 3 - 1 مباريات متبقية: الخميس 6 فبراير: نادي بارادو - اتحاد بسكرة (00ر17 سا)

 الترتيب                   نقاط           لعب

 - شباب بلوزداد              32       16

- مولودية الجزائر             27       16  

 - شبيبة القبائل                27      16

- اتحاد الجزائر                24      16

- شباب قسنطينة                23     16

- مولودية وهران              23      16  

- وفاق سطيف                  23     16   

- اتحاد بلعباس                 22     16  

- جمعية عين مليلة             22    16  

- شبيبة الساورة               20     16

- أهلي برج بوعريريج        19    16  

- نادي بارادو                     18   15  

- أولمبي الشلف                  18     16  

- نجم مقرة                       17     16  

- نصر حسين داي               15     16  

- اتحاد بسكرة                     14    15

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رياضة, كرة القدم