الجولة الــ 16 للرابطة الأولى : فوز شبيبة القبائل على نصر حسين داي بــ (1-0)

فاز فريق شبيبة القبائل على نصر حسين داي بنتيجة (1-0)، الشوط الأول: (1-0) مساء اليوم الأربعاء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لحساب الجولة الــــ 16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي انطلقت السبت الفارط لتتواصل إلى غاية يوم غد الخميس. و سجل الهدف الوحيد في اللقاء من قبل اللاعب رضا بن سايح (د 36) للشبيبة .

بعد هذه النتيجة، تلتحق شبيبة القبائل بمولودية الجزائر في المركز الثاني بمجموع 27 نقطة لكل منهما ، بينما يبقى نصر حسين داي في المركز (15) بمجموع 15 نقطة. و ستجري المباراة الأخيرة للجولة الــــ 16 يوم غد الخميس ، بين نادي بارادو و اتحاد بسكرة (00ر17 سا) بملعب عمر حمادي ببولوغين .

الأربعاء 5 فبراير 2020: شبيبة القبائل - نصر حسين داي 1-0 لعبت السبت 1 فبراير 2020: جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر 1 - 0 شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 2 - 2 أولمبي الشلف - نجم مقرة 0 - 0 اتحاد بلعباس - مولودية وهران 1 - 2 لعبت الاثنين 3 فبراير: شباب بلوزداد - أهلي برج بوعريريج 4 - 0 الثلاثاء 4 فبراير: وفاق سطيف - اتحاد الجزائر 3 - 1 مباريات متبقية: الخميس 6 فبراير: نادي بارادو - اتحاد بسكرة (00ر17 سا)

الترتيب نقاط لعب

- شباب بلوزداد 32 16

- مولودية الجزائر 27 16

- شبيبة القبائل 27 16

- اتحاد الجزائر 24 16

- شباب قسنطينة 23 16

- مولودية وهران 23 16

- وفاق سطيف 23 16

- اتحاد بلعباس 22 16

- جمعية عين مليلة 22 16

- شبيبة الساورة 20 16

- أهلي برج بوعريريج 19 16

- نادي بارادو 18 15

- أولمبي الشلف 18 16

- نجم مقرة 17 16

- نصر حسين داي 15 16

- اتحاد بسكرة 14 15