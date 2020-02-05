البطولة الأفريقية للمصارعة: المنتخب الجزائري ينتزع 8 ميداليات منها واحدة ذهبية

نال المنتخب الجزائري (أشبال- مصارعة حرة) ثماني ميداليات (ذهبية، 4 فضيات و 3 برونزيات)، مساء اليوم الأربعاء خلال اليوم الثاني للبطولة الأفريقية للمصارعة، المتواصلة بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة)، بينما عادت المرتبة الأولى حسب الفرق لمصر.

عكس زملائهم في المصارعة الإغريقية- الرومانية، المتوجين أمس الثلاثاء في منافسات حسب الفرق ، لم يظهر الأشبال بمستوى جيد أمام قوة نظرائهم المصريين الذين سيطروا اليوم على المسابقة من أولها لآخرها، بمجموع 9 ميداليات، ثماني منها ذهبية .

ميدالية المعدن النفيس الجزائرية الوحيدة كانت من انجاز، منذير بن عمر في فئة 45 كلغ، متبوعا بالتونسي محمد أمين حملاوي ثم الجنوب إفريقي ليني ستين.

أما الميداليات الفضية فحصل عليها كل من : إسلام زروقي (51 كلغ)، عبد الرحمان بن عيسى ( 55 كلغ)، رضا جفال ( 60 كلغ) وياسين لعكروت (80 كلغ) .

و قال المدير الفني الوطني، إدريس حواس : "إن المنتخب الجزائري للمصارعة الحرة استهدف قبل بداية المسابقة الأفريقية المرتبة الثانية حسب الفرق، لأننا نعرف جيدا القدرات الفنية للمصريين المتوجين العام الماضي بالحمامات بتونس .

واضاف حواس : " لقد خيب ظننا مردود بعض الرياضيين الذين خسروا بكل سهولة أمام منافسين كانوا في متناولهم. كما :" لا ننسى ان معظم رياضيي المصارعة الحرة هم في سنتهم الاولى في هذه الفئة".

من جهته علّل المدير الرياضي للمواهب الشابة ،رضوان نويغة، المردود الفني للجزائريين "بنقص المنافسة الأفريقية لبعضهم والخبرة المحدودة للبعض الآخر".و أضاف: "كنا نعول على افتكاك ثلاث ميداليات ذهبية في هذا الاختصاص ، لكن الأمر لم يكن كذلك ،حان الوقت لمراجعة بعض الأشياء في المصارعة .

واضاف يقول : " حقيقة أغلبية الرياضيين هم في سنتهم الأولى ، لكن هذا لا يفسر هذه النتائج. وسنحضر ورقة طريق تحسبا للمواعيد المقبلة".وعقب اليوم الثاني من البطولة الأفريقية ، ارتفع حصاد الجزائر من الميداليات إلى 27 ميدالية ( 7 ذهبيات، 11 فضية و 9 برونزيات .

وتبدأ غدا الخميس منافسات فئة الأواسط (16سا 30) في الاختصاصين (الإغريقية- الرومانية والسيدات)، وتشارك الجزائر في هذه الدورة بـــ 90 مصارعا في فئات الأشبال ، الأواسط ، الأكابر والسيدات.