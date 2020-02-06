وفاة الممثل العالمي كيرك دوغلاس

06/02/2020 - 08:43

كيرك دوغلاس وباربارا ستانويك في لقطة من فيلم الحب الغريب

توفي الممثل الأمريكي الشهير مايكل دوغلاس عن عمر ناهز 103 أعوام، وفق ما أعلنته أسرته هذا الخميس.

وقال الممثل مايكل دوغلاس، إبن الممثل الراحل، في تصريح حصري لمجلة "بيبول"، "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم، عن عمر 103 أعوام".

وأضاف دوغلاس "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".

وتجدر الإشارة إلى أن كيرك دوغلاس، ممثل أمريكي من أصل روسي، ولد في عام 1916، وكان أول فيلم له هو "الحب الغريب" The strange love لمارثا يفرز Martha Ivers في سنة 1946 مع باربارا ستانويك barbara stanwyck .

وخطف دوغلاس بسرعة الاضواء لتتصدر أفلامه شباك التذاكر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وعرف بأدوار الدراما، بما في ذلك أفلام الويسترن وأفلام الحرب.

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