استشهاد فلسطيني وإصابة 07 في جنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شهدتها مدينة جنين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس.

كما أصيب سبعة آخرون نقلوا الى المستشفى للعلاجي وصفت جروح أحدهم بالخطيرة .

من ناحية أخرى شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة غارات على مدينة غزة ومحافظة رفح جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ أرضاً زراعية جنوب شرق رفح وهدفاً في مخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة مما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة وفي بعض منازل المواطنين.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت فجر الأربعاء بعدة صواريخ موقعاً غرب محافظة خان يونس.