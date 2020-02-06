رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا

وقع رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لفائدة مجموعة ثانية من الأشخاص المحبوسين, المحكوم عليهم نهائيا, وعددهم 6294 شخصا, والذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها,حسب ما أفاد به هذا الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم, الخميس 06 فيفري 2020, على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لفائدة مجموعة ثانية من الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا وعددهم 6294 شخصا والذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها".

وأشار البيان أن "بذلك, يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو, بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي, والسابق الصادر في أول فيفري الجاري, 9765 شخصا".

وقد استثنى المرسومان الرئاسيان, يضيف البيان, "الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريبي والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال".