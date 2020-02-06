النفط يرتفع بفعل ارتياح إزاء فيروس كورونا

ارتفعت هذا الخميس العقود الآجلة للنفط لليوم الثاني في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين مما قد يؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

و زادت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 4ر1 بالمائة إلى 06ر56 دولار للبرميل صباح اليوم، بعد أن ارتفعت 4ر2 بالمائة في الجلسة السابقة.

و ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو ما يعادل 9ر1 بالمائة إلى 70ر51 دولار للبرميل بعد أن زادت 3ر2 بالمائة يوم الأربعاء.

و من المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين حلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، ليوم ثالث اليوم الخميس.

وتبحث اللجنة خفضا أكبر لإنتاج النفط لدعم الأسعار بعد انخفاضها لعدة أيام جراء المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة بسبب تفشي الفيروس.

و اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ هذا الأسبوع لدراسة زيادة تخفيضات الإنتاج بكمية إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميا أو تمديد التخفيضات الحالية لما بعد مارس و من المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+ يومي الخامس والسادس من مارس .

و نزلت أسعار النفط ما يزيد عن 20 بالمائة منذ بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في الثامن من يناير بفعل مخاوف بشأن الطلب ناجمة عن تفشي الفيروس ومؤشرات على فائض في الإمدادات.

و في اليومين الماضيين، تلقت السلع الأولية والأسهم وأسواق أخرى الدعم من تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في تصنيع عقاقير علاجية لفيروس كورونا الذي تسبب في وقف وسائل النقل وتقييد النشاط الصناعي في الصين.

لكن منظمة الصحة العالمية قللت من أهمية التقارير بشأن تحقيق تقدم في اكتشاف عقاقير.

و اضطربت سلاسل الإمداد للسلع الأولية في الصين لحد أن مبيعات النفط الخام قصيرة الأجل، بجانب الغاز الطبيعي المسال، انخفضت إلى قرب الصفر هذا الأسبوع.