الجولة الـ16 للرابطة الأولى: فوز نادي بارادو على اتحاد بسكرة بـــ (2-0)

تغلب فريق نادي بارادو على اتحاد بسكرة بنتيجة (2-0) ، فيما كان انتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية صفرية لكلا الفريقين مساء اليوم الخميس بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر) في ختام الجولة الـ 16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.و سجل هدفي الباك اللاعب بوزوق في الدقيقة الــ 54 من ضربة جزاء و الهدف الثاني من توقيع اللاعب نفسه في الدقيقة الــ 71 .

و بهذا الفوز، يرتقي نادي بارادو للمركز العاشر بمجموع 21 نقطة، فيما يبقى اتحاد بسكرة متذيلا للترتيب برصيد 14 نقطة.و كانت هذه الجولة قد انطلقت يوم السبت و تواصلت أيام الاثنين و الثلاثاء و الأربعاء.

الخميس 6 فبراير:

نادي بارادو - اتحاد بسكرة 2-0

مباريات لعبت:السبت 1 فبراير 2020:

جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر 1 – 0

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 2 - 2

أولمبي الشلف - نجم مقرة 0 - 0

اتحاد بلعباس - مولودية وهران 1 - 2

لعبت الاثنين 3 فبراير:

شباب بلوزداد - أهلي برج بوعريريج 4 - 0

الثلاثاء 4 فبراير:

وفاق سطيف - اتحاد الجزائر 3 – 1

الأربعاء 5 فبراير 2020:

- شبيبة القبائل - نصر حسين داي 1 - 0