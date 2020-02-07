المشاركون في الطبعة الـــ 11 للمهرجان الوطني الثقافي للمسرح الامازيغي يستحسنون المبادرة

تتواصل بباتنة فعاليات الطبعة الـــ11 للمهرجان الوطني الثقافي للمسرح الأمازيغي بمشاركة 16 عملا مسرحيا منها 4 فرق من المسارح الجهوية الوطنية تتنافس حول مختلف الجوائز الجماعية والفردية المقترحة في مهرجان هذا العام ، الذي سيمتد على مدار 9 أيام متواصلة ، انطلاقا من الــ3 فيفري الفارط إلى غاية 11 منه .

و أبدى الجمهور والمهتمين والمشاركين بــ عالم الخشبة "سعادة كبيرة " لكون هذه الفرصة سانحة للاحتكاك بنظرائهم في خذا الحقل الفني للنهوض بالمسرح الامازيغي .

وعن هذه الفرصة واللقاء قالت بعض الفرق المشاركة في المهرجان في ميكروفون القناة الأولى والتي جمعت أصدائها الصحفية سامية صالحي ، إذ كشف ، بساهل إسماعيل ، وهو منخرط في جمعية الرمال الذهبية للفنون الثقافية المحلية بتيميمون ورئيس فرقة الإبداع على خشبة المسرح : " تعد هذه التجربة والمشاركة هي الأولى لنا ومثمرة على الأقل لنعرف بتراث المنطقة و كذا نعرف بلهجتنا الزناتية ، و نتعرف إلى غيرنا من الجزائريين و تكون لنا الفرصة للاطلاع على مسرحيات أخرى لتبادل الخبرات الثقافية .

واعترف متحدث الإذاعة الجزائرية بفتوة التجربة قائلا :" أن المسرح الامازيغي يزخر بمواهب وإبداعات ... لكنها خامة نتاج جملة من الظروف وتمنى ذات المتحدث ،أن تلقى هذه الخرجة إعجاب و استحسان الجمهور ، متمنيا بذلك أن لا تكون الاخيرة .

كما أضاف متأملا في أن يتمكنوا في المستقبل المنظور من إقامة دورات تحسيسية للنهوض بهذا الفن النبيل

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / صونية حريش