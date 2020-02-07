خبراء يثمنون قرار رئيس الجمهورية إدراج تخصصات جديدة في التكوين المهني انطلاقا من الموسم الجاري

شدد ، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد ، الاثنين الفارط ، على ضرورة إدراج تخصصات جديدة في قطاع التكوين تتضمن عصرنة التنمية لتتماشى مع متطلبات السوق المتطور وترتكز على الذكاء الاصطناعي و الطاقة الشمسية .

وفي هذا السياق ، ولتحقيق ذلك ، قال الأستاذ و المحلل الاقتصادي ، عبد الرحمان عية ، في ميكروفون القناة الأولى للإذاعة ، أن هذا الإجراء لا يكون عمليا إلا من خلال ربط الشباب مباشرة مع المنتجين( المستثمرين ) لاكتساب خبرة عملية . من خلال فتح مصانع لإنتاج الألواح الشمسية . على اعتبار أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي هو " أساس ( المعاملات الدينية ) في مختلف الدول لإسهامه في حل الكثير من المشاكل."

من جهته رحب المحلل الاقتصادي ، فريد بن يحي ، بإدراج هذه التخصصات وطالب بوضع مقاربة تنظيمية شاملة التي من شانها تضمن للمتربص بعد إكماله التكوين ليكون جاهزا ومستعدا للحياة العملية .

وأفاد ذات المتحدث ، أن مشكل الذكاء الاصطناعي مرجعه نقص التنسيق بين التكوين والتعليم و سوق الشغل. كما طالب بدوره على ضرورة "وضع إستراتجية متكاملة بين التكوين وواقع الشغل".

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / حليمة حريش