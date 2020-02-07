منظمة الصحة العالمية: 2500 عينة يجرى العمل عليها بمختبرات عالمية للتوصل لعلاج فيروس

أعلن الخبير المسؤول ببرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية, مايك رايان, أمس الخميس, أن هناك 2500 عينة اختبار يجرى العمل عليها في عدد من المختبرات العالمية للتوصل إلى علاج لفيروس "كورونا" المستجد.

وقال رايان, خلال ندوة صحفية, أن مقاطعة هوبي الصينية سجلت 65 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 565 حالة, مؤكدا أن الوضع خارج المقاطعة مستقر نسبيا .

من جهته, أكد تيدروس أدهانوم, مدير عام منظمة الصحة العالمية, أن العلماء أصبحوا يعرفون اليوم عن فيروس "كورونا" الكثير مثل حمضه النووي وأن أكبر المخاطر تحيط بكبار السن على وجه الخصوص, مشيرا الى أن جنيف ستحتضن يومي 10 و11 فبراير الجاري منتدى عالميا لتحديد الأولويات العالمية في مواجهة الفيروس وكذلك توحيد الاختبارات التشخيصية.

المصدر: واج