منظمة الصحة العالمية تعلن عن نقص في التجهيزات الضرورية لمجابهة فيروس كورونا

﻿أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة مواجهة دول العالم لنقص في التجهيزات الضرورية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة في تصريح للصحافة اليوم الجمعة أن العالم يواجه نقصا في الملابس والأقنعة والقفازات وغيرها من أدوات الحماية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية أعلن أن المنظمة سترسل على نحو مستعجل أجهزة فحص وأقنعة وقفازات وكمامات وملابس لجميع المناطق التي ظهر فيها الفيروس المستجد.

وأوضح أن "العالم يواجه نقصا حادا في أدوات الحماية الشخصية" مشيرا إلى أنه سيتحدث في وقت لاحق من اليوم مع شبكة إمداد مكافحة الأوبئة لتحديد مناطق الأزمات وإيجاد حلول والسعي لتوزيع عادل للمعدات.

كما ذكر أنه تم حتى الساعة السادسة من صباح اليوم (بتوقيت مدينة جنيف السويسرية حيث يوجد مقر المنظمة الدوية)، كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين وتم تسجيل 637 حالة وفاة إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة.

و أشار جيبريسوس إلى أنه "في اليومين الماضيين تم الإبلاغ عن حالات إصابة أقل بالعدوى في الصين" معتبرا هذه الأخبار طيبة لكنه حذر من تأويل ذلك بأكثر مما يحتمل لاسيما أن الأعداد قد ترتفع مجددا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أنه من السابق لأوانه القول بأن انتشار فيروس كورونا في الصين قد بلغ ذروته مشيرة إلى أنه "لايزال من الصعب توقع مسار هذا المرض".

وطالبت المنظمة بنحو 675 مليون دولار لتمويل حملتها لمواجهة الفيروس منها 60 مليون دولار لتمويل عملياتها الخاصة في هذا الاتجاه فيما ستخصص باقي المبلغ للدول المعرضة لخطر انتقال العدوى إليها.