الصين تشهد زيادة في عدد المتعافين من فيروس كورونا

ذكرت السلطات الصحية اليوم الجمعة أن الصين شهدت زيادة في عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد منذ 30 جانفي.

وذكرت قوه يان هونغ،وهي مسؤولة في لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي أن 1540 مصابا شُفوا وغادروا المستشفى حتى أمس الخميس في خضم المعركة الصينية ضد الفيروس.

وقالت قوه إن السلطات كلفت خبراء بإجراء دراسة تحليلية حول أكثر من 500 حالة تعافت تشمل حالات ظهرت عليها أعراض خفيفة وحالات أخرى خطيرة وبعض الحالات المعقدة.

وأشارت قوه إلى أن متوسط فترة العلاج في المستشفى لتلك الحالات المعافاة التي تجاوز عددها 500،كان حوالي عشرة أيام.

وخلال تقديم تقرير موجز عن طرق العلاج التي أدت إلى شفاء المرضى،أشار الخبراء إلى أن بعض طرق العلاج المضادة للفيروس والتي تشمل علاج الأعراض وخاصة استخدام الطب الصيني التقليدي حققت نتائج جيدة.

وقال وانغ قوي تشيانغ،مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى جامعة بكين الأول ان البيانات الصادرة عن ووهان،مركز تفشي الوباء أظهرت أن العديد من الحالات ومن بينها الحالات الحرجة يمكن علاجها من خلال علاج مناسب وفعال.

وأضاف وانغ خلال نفس المؤتمر الصحفي أن "هذا عزز ثقتنا بشدة" معربا عن اعتقاده بأن وصول التعزيزات الأخيرة من الإخصائيين الصحيين وخاصة طاقم الرعاية المركزة سيساعد بشدة في زيادة نسبة الشفاء وتقليل معدل الوفيات بين الحالات الخطيرة.