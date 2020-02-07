الألعاب العربية النسوية للأندية-2020 : ميداليتان ذهبية و فضية للجزائر في تنس الطاولة

توج نادي الجمعية الرياضية النسوية لنادي الأربعاء الجزائري، بميداليتين، منها ذهبية في منافسات الزوجي في المنافسة التي أقيمت اليوم الجمعة بالقاعة المغطاة بمؤسسة الشارقة، ضمن النسخة الخامسة من الألعاب العربية النسوية الجارية ( 2 إلى 12 فبراير) المقامة بإمارة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة).

كما عزز الفريق الجزائري حصيلته من الميداليات بميدالية فضية كانت في منافسة حسب الفرق.وفي كرة السلة تغلبت لاعبات المجمع البترولي لكرة السلة على نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة (81-60)، الشوط الأول (39-30) .

هذا الفوز هو الثالث للاعبات المجمع بعد المسجلين أمام نادي الكويت النسوي (78-54)، و نادي النخبة السعودي (115-36) مقابل هزيمة واحدة أمام نادي الوطن القبلي التونسي (64-67) بهذا الفوز ضمن المجمع البترولي تأهله للدور الثاني للمنافسة.

وفي الكرة الطائرة، ستخوض لاعبات المجمع البترولي مباراتهن الرابعة أمام نادي دو لا صال الأردني، علما بأنهن سجان لحد الآن 3 انتصارات في 3 مباريات.

وتشارك الجزائر في موعد الشارقة في خمسة أنواع من الرياضات، وهي : كرة السلة و الكرة الطائرة ممثلة بالمجمع البترولي، الجمعية الرياضية النسوية (كرة الطاولة)، نادي بئر التوتة (كاراتي دو ) وجبالنا لأولاد فايت (الرمي بالقوس).

في المقابل غابت الجزائر في رياضة ألعاب القوى و هو ما سيقلص من حظوظها في الاحتفاظ باللقب في الترتيب النهائي للميداليات.

بالإضافة للجزائر، تشارك في هذه الدورة أندية تمثل بلدان: الإمارات العربية المتحدة و العربية السعودية والبحرين و الأردن والكويت ومصر وليبيا و السودان وسوريا و تونس وفلسطين و سلطنة عمان والعراق والمغرب.