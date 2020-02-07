الهزة الأرضية التي ضربت بشدة 3.5 درجات غرب ولاية تيبازة لم تسجل أي خسائر

سجل مساء اليوم الخميس ببلدية بني ميلك الجبلية بأقصى غرب ولاية تيبازة هزة أرضية بشدة 3.5 درجات دون تسجيل أي خسائر تذكر حسب ما أكده رئيس دائرة الداموس، مسعود قمامة.

و أوضح المصدر ، أنه سجل هزة أرضية بشدة 3.5 درجات بأعالي بلدية بني ميلك التابعة لدائرة الداموس في حدود الساعة 18:44 دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر إستنادا للأصداء الأولية التي بلغت مصالح الدائرة.

من جهته أكد رابح بن دوحة، ملازم أول، مكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية بمديرية تيبازة، عدم تسجيل أي حادث بشري أو مادي جراء هذه الهزة الأرضية.

و أعلن مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الفيزياء الأرضية المتخصص في رصد الزلازل عن تسجيل هزة أرضية في حدود الساعة 18:44 بشدة 3.5 درجات على بعد 2 كلم شمال شرق مدينة بني ميلك بأقصى غرب تيبازة.

و شعر سكان المناطق المجاورة لبني ميلك، مركز الهزة، على غرار الداموس و قوراية بقوة الهزة التي تبقى "ضعيفة" خاصة أن مركزها حدد بأعالي الجبل ما يخفف من قوتها و شدتها، إستنادا للملازم الأول بن دوحة رابح.