الرئيس تبون يتوجه إلى أديس ابابا للمشاركة في القمة العادية الـ33 للاتحاد الإفريقي

توجه صباح اليوم السبت رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى أديس أبابا على رأس وفد هام للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنطلق أشغالها هذا الاحد وتستمر يومين.

وتبحث الدورة موضوعا "إسكات السلاح : إيجاد الشروط الملائمة لتنمية إفريقيا" ، كما يستمع رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء إلى عرض يقدمه رئيس الجمهورية حول "حالة الإرهاب في إفريقيا والوسائل الكفيلة بمكافحته بصفة أكثر فعالية"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ومن المنتظر أن يشارك رئيس الجمهورية على هامش القمة في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي المخصص لبحث تطور الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي، والذي تعتبر الجزائر عضوا فيه.

وفي هذا السياق قال وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم في تصريح للإذاعة الجزائرية إنها ستكون أول مشاركة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة إفريقية ، التي لطالب غابت الجزائر عنها منذ زمن طويل من حيث حضور رئيس الجمهورية ، كما ستكون يضيف بوقدوم سانحة للرئيس تبون لإجراء محادثات مع نظرائه الأفارقة والاستماع إلى وجهة نظر الجزائر للمسائل الأفريقية

من جهة أخرى، يجري رئيس الجمهورية على هامش هذه الدورة -حسب ذات المصدر- محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى من المدعوين للقمة.