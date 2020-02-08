وزارة الموارد المائية تطلق "نادي الماء" لتحسين أداء القطاع

أطلقت وزارة الموارد المائية اليوم السبت بالجزائر العاصمة "نادي الماء" الذي يجمع إطارات القطاع المتعاقدين قصد تحسين الأداء و بالخصوص الخدمة العمومية المتعلقة بهذا المورد الحيوي.

و يضم هذا النادي إطارات قطاع الموارد المائية و باحثين و جامعيين مختصين في هذا المجال ، حسب ما أوضحه وزير القطاع، ارزقي براقي بمناسبة انعقاد أول دورة للنادي على مستوى " دار الماء" بمنتزه الصابلات .

و أضاف الوزير أن مبادرة إنشاء نادي الماء تهدف إلى الاستفادة من خبرات و تجارب إطارات قطاع الموارد المائية المتقاعدين باعتبارهم ‘‘ذاكرة حية‘‘ للقطاع مضيفا أن هؤلاء يملكون تجارب و معارف يمكن لها أن تساهم في السير الحسن للقطاع و "مساعدة الوزارة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالماء خاصة و أن القطاع مرتبط بطريقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن".

و أكد السيد براقي في هذا الصدد أن أولويات القطاع تحسين خدمة توفير الماء كمورد حيوي بشكل منتظم و فعال للمواطن إضافة إلى الجودة ، مشيرا ، إلى أن "هناك مجهودات كبيرة بذلت من حيث إنشاء المنشآت و شبكات التوزيع و حشد المياه لكن هناك بالمقابل مشاكل مطروحة لم نصل إلى حلها بصفة نهائية من حيث تزويد المواطنين بالماء خاصة في المناطق النائية و توزيعه بطريقة منتظمة".

و أكد أن اللقاء المقبل لهذا النادي سيناقش مسألة تحسين الخدمة العمومية للماء مضيفا ان خصوصية هذا الفضاء تتمثل في تبادل الأفكار ووجهات النظر و تقديم الاقتراحات بصفة ديمقراطية حيث سيتم الحديث عن مشاكل القطاع و أخطاء الماضي لتصحيحها من خلال اقتراح الحلول المناسبة.

و بذلك سيسمح نادي الماء بتوطيد الروابط المهنية و الإنسانية بين الإطارات المتقاعدين و المسؤولين الحاليين في قطاع الموارد المائية للتعاون على تحسين الأداء.

من جهة أخرى، سيسمح هذا النادي بتوطيد الجسر و العلاقة بين العالم المهني و الجامعي قصد التحكم بصفة أحسن في المعارف.

و خلال اللقاء الأول الذي جمع عائلة قطاع الموارد المائية ، قال الوزير أن قطاعه فتح ورشة مراجعة المنظومة القانونية للقطاع بحيث سيتم دراسة القوانين بشكل يجعلها تتلاءم مع الإستراتيجية الجديدة المسطرة إلى غاية 2025 و كذا أولويات القطاع مشيرا أن أعضاء نادي الماء يمكنهم المساهمة من خلال تقديم اقتراحاتهم في هذا الشأن .

و عن المخطط الاستعجالي للقطاع، قال السيد براقي انه بناء على تعليمة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجبد تبون، تم تسطير برنامج مشترك بين وزارتي الموارد المائية و الداخلية ‘‘للتكفل في الحين بالمناطق النائية‘‘.

من جهتهم، رحب الإطارات المتقاعدين بمبادرة إنشاء نادي الماء و أكدوا استعدادهم لوضع تجاربهم و معارفهم في خدمة تحسين أداء القطاع.

كما كان هذا اللقاء فرصة لتأكيد بعضهم على ضرورة تطوير تحلية مياه البحر لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية على الموارد المائية و تشجيع الصناعات التي تسمح بهذا التطوير إلى جانب الاستفادة من الجامعة في مجال البحث.