غوتيريس يصف مواصلة خرق الحظر على الأسلحة في ليبيا بـــ " الفاضح"

وصف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم السبت مواصلة خرق الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا بـــ "الفاضح" مؤكدا أن البلدان المشاركة في ذلك "تعمل على تزايد نشاطات الجماعات الإرهابية بالمنطقة".

و خلال ندوة صحفية عقدها في أديس أبابا قبيل انعقاد قمة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي حول الأزمتين في الساحل و ليبيا صرح السيد غوتيريس يقول "نعيش بالفعل فضيحة و من غير المقبول إطلاقا الاستمرار في عدم احترام الحظر حيث أننا نشهد تواجدا متزايدا للإرهابيين الأجانب في ليبيا".

في نفس السياق, أوضح غوتيريس يقول " يجب احترام الحظر" مؤكدا على وضع آليات من شأنها ضمان التطبيق الملموس لقرارات مجلس الأمن الأممي.

و استرسل قائلا "من الواضح" أن " الأزمة في ليبيا قد تفاقمت بشكل كبير من خلال تواجد مرتزقة أجانب و عتاد بعض البلدان و هذا خرق واضح لقرارات مجلس الأمن".

كما أكد السيد غوتيريس أنه في حالة ليبيا "يجب استعادة سيادة القانون الدولي و تطبيق قرارات مجلس الأمن".