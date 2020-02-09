27 قتيلا و57 جريحا إثر حادث إطلاق النار العشوائي في تايلاند

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا هذا الأحد إن حادث إطلاق النار العشوائي في شمال شرق تايلاند أسفر عن مقتل 27 شخصا بمن فيهم المسلح وإصابة 57 آخرين بجروح وفق حصيلة جديدة.

وقام رئيس الوزراء بتحديث آخر حصيلة للقتلى في حادث إطلاق النار العشوائي من أمام مستشفى بمدينة ناكورن راتشاسيما بشمال شرق البلاد حيث فتح جندي مسعور النار على متسوقين في مركز تجاري في وقت متأخر من يوم السبت.

وكانت السلطات التايلاندية قد أكدت في وقت سابق مقتل 20 شخص وإصابة 31 واحتجاز 16 اخرين على يد الجندي التايلاندي .