الرئيس تبون يشارك بأديس أبابا في اجتماع مغلق قبيل انطلاق أشغال قمة الاتحاد الإفريقي

09/02/2020 - 10:51

شارك رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا, في اجتماع مغلق لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, وذلك قبيل انطلاق أشغال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي.

ودرس القادة الأفارقة خلال هذا الاجتماع, القضايا الإستراتيجية المندرجة في جدول أعمال هذه الدورة, سيما الإصلاح الهيكلي وعملية التكامل بين البلدان الإفريقية, إلى جانب المسائل المتعلقة بتمويل الاتحاد.

كما تطرق القادة أيضا, إلى انتخاب مكتب مؤتمر الاتحاد الإفريقي, إلى جانب انتخاب رئيس الاتحاد لسنة 2021.

للإشارة, فإن الدورة العادية الـ 33 لقمة الاتحاد الإفريقي ستخصص لموضوع "إسكات البنادق: ايجاد الشروط الملائمة لتنمية أفريقيا".

وكان رئيس الجمهورية, بعد وصوله إلى أديس أبيبا السبت, قد أجرى محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي, كما أجرى الأحد محادثات مع رئيس جنوب إفريقيا, سيريل رامافوزا.

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