اسماعيل شرقي للاذاعة :خطورة الوضع في افريقيا يستوجب قرارات استثنائية

اكد مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الافريقي إسماعيل شرقي على ضرورة صياغة وثيقة من طرف الدول الأعضاء من اجل الإلمام بكل حيثيات الأزمة في كل من ليبيا ومنطقة الساحل .

وشدد اسماعيل شرقي هذا الاحد على هامش انعقاد أشغال مجلس السلم والأمن الإفريقي بأديس ابابا على ضرورة مشاركة الاتحاد الأفريقي في مراقبة توقيف العمليات العسكرية في ليبيا وتثبيته نهائيا ،داعيا الأطراف الليبية الى تنظيم مؤتمر وطني ليبي لإعادة اللحمة بين أبناء الأخوة الفرقاء، وتحضير ظروف مواتية للانتخابات القادمة .

ودعا مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الأفريقي إلى اتحاد قرارات استثنائية قياسا بمضاعفات الوضع في الساحل .

المصدر: الإذاعة الجزائرية