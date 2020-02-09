رئيس الجمهورية يتحادث مع عدد من القادة الأفارقة باديس ابابا

تحادث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الأحد بأديس ابابا مع عدد من القادة الأفارقة على هامش الدورة العادية ال33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي

وتحادث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مع نظيره المالي ابراهيم بوبكر كيتا، حيث تطرق الرئيس المالي عقب اللقاء الى الروابط " التاريخية" القائمة بين البلدين مذكرا بالدور الذي لعبته الجزائر في تسوية الأزمة المالية.

كما أوضح أنه تناول مع الرئيس تبون العلاقات الثنائية سيما تلك المرتبطة بالسلم و الأمن و التنمية ناهيك عن عقد اللجنة المختلطة الجزائرية-المالية مشيرا الى أن الجزائر "حاضرة دائما للعب دورها في افريقيا.

الرئيس تبون يتحادث مع نظيره الزيمبابوي باديس ابابا

كما تحادث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد باديس ابابا (اثيوبيا) مع نظيره الزيمبابوي، ايمرسون منانغاغوا.

وجرى هذا اللقاء على هامش الدورة العادية ال33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وعقب هذا اللقاء، صرح رئيس زيمبابوي أن البلدين سيواصلان تعاونهما و سيعملان على اعادة بعث اللجنة المختلطة الثنائية، مؤكدا أن الجزائر "بلد ثوري".

وقد اجرى الرئيس تبون، بعد وصوله أمس السبت الى العاصمة الاثيوبية، مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

الرئيس تبون يتحادث باديس ابابا مع نظيره الجنوب افريقي

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد تحادث اليوم الاحد في اديس ابابا مع نظيره الجنوب افريقي سيريل رامافوزا على هامش الدورة ال 33 العادية لجمعية رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي.

وسيخلف الرئيس الجنوب افريقي خلال انعقاد هذه الدورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رئاسة الاتحاد الافريقي.

وتناولت المباحثات بين الرئيسين القضايا الجهوية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس تبون يتحادث باديس ابابا مع نظيره الكونغولي

كما تحادث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد باديس ابابا (اثيوبيا) مع نظيره الكونغولي دنيس ساسو نغيسو.

وقد جرت المحادثات بين الرئيس تبون ونظيره الكونغولي على هامش الدورة العادية ال33 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي.

وعقب محادثاته مع الرئيس تبون، صرح الرئيس الكونغولي للصحافة أنه تم التطرق الى التعاون الثنائي، مؤكدا على الروابط التاريخية القائمة بين البلدين.

وبخصوص ليبيا، أوضح الرئيس الكونغولي الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، قائلا " التزمنا أنا و الرئيس تبون بتحقيق تقدم في المسار مثلما تقرر ببرلين".

وخصصت الدورة العادية ال33 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي لشعار "اسكات البنادق: خلق ظروف مواتية لتنمية افريقيا"