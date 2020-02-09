البطولة الإفريقية للكاراتي دو: الجزائر في المرتبة الثالثة ب 20 ميدالية منها 9 ذهبيات

أنهى المصارعون الجزائريون مشاركتهم في البطولة الافريقية ( اواسط - اكابر) التي اختتمت الاحد بمدينة طنجة المغربية في المرتبة الثالثة، ب20 ميدالية (9 ذهبيات، 4 فضيات و 7 برونزيات).

ونال صنف الاكابر، ست ميداليات ذهبية من انجاز كل من: حاج سعيد كاميليا ( كاتا)، وداد دراو ( كوميتي/ -55 كلغ)، لبنى مقداس ( كوميتي/ + 68 كلغ)، حسين دايخي ( كوميتي/- 48 كلغ)، لويزة ابوريش ( كوميتي/ - 53 كلغ) وايوب انيس حلاسة ( كوميتي/ -55 كلغ).

ونالت الميداليات الفضية ، المجموعة المتكونة من، لمياء معطوب ( كوميتي/ - 68 كلغ)، وفريق الرجال كاتا لدى الاكابر ، بينما عادت الفضيتان الاخريان، لايناس عبيد ( كوميتي/ + 59 كلغ) ويانيس تاس ( كوميتي/ -61 كلغ)، عند الاواسط.

اما البرونزيات فقد حصل عليها كل من : ايمان طالب (كوميتي/ - 50 كلغ)، شيماء ميدي ( كوميتي/ -61 كلغ) ، معاد كيتس ( كاتا)، يانيس لرجان ( كوميتي/ - 75 كلغ) وانيس سامي ابراهيمي ( كوميتي/ -84 كلغ) ومن طرف ايضا مصارعين اثنين من الاواسط وهما : يانيس تاس ( كاتا) وآية نور البهجة سعيد ( كوميتي/ - 59 كلغ).

وفي الترتيب العام ، توج باللقب الافريقي ، ممثلو البلد المستضيف، المغرب، ب37 ميدالية ( 15 ذهبية، 13 فضية و 9 برونزيات)، بينما حصلت مصر على مركز الوصافة بمجموع 39 ميدالية ( 11 ذهبية ، 19 فضية و 9 برونزيات).

وجرت منافسات بطولة افريقيا 2020 ( من 7 الى 9 فبراير ) الخاصة بفئتي الاواسط و الاكابر بقاعة زياتن بطنجة و عرفت مشاركة ازيد من 350 مصارع و مصارعة يمثلون 23 دولة، منهم 25 جزائريا.

وكان المنتخب الجزائري قد حدد هدف ، "حصد اكبر عدد ممكن من الميداليات و كسب أكبر عدد من النقاط من اجل التأهل الى الالعاب الاولمبية بطوكيو 2020.