رفع جلسة استئناف محاكمة المتهمين في قضية "التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

رفع رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة مساء الأحد جلسة استئناف محاكمة المتهمين في قضية "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة" على أن تستأنف اطوارها غدا الاثنين صباحا، حسبما أكده محامي الدفاع، خالد برغل.

وأوضح الأستاذ برغل في تصريح مقتضب للصحافة لدى خروجه من المحكمة العسكرية أنه "تم اليوم الاستماع إلى أقوال المتهمين وكذا إلى مرافعات هيئة الدفاع على أن تستأنف الجلسة غدا صباحا".

ومن المنتظر ان يتم النطق النهائي بأحكام هذه القضية، مساء هذا الاثنين، وفقا لما صرح به محامي المتهم ،عثمان طرطاق.

وفي سياق ذي صلة، أكد الأستاذ برغل الذي رفض الكشف عن مجريات جلسة اليوم ان "هذه الأخيرة لم تشهد أية مستجدات جديدة باستثناء تلك التي يعرفها الرأي العام".

للإشارة، فقد رفض عدد من محامي المتهمين بالإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام عقب خروجهم من المحكمة.

للتذكير، فقد كانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدرت في 25 سبتمبر الماضي حكما حضوريا بإدانة و الحكم على كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا بعد متابعة هؤلاء "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الافعال المنصوص و المعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".