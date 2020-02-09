الرئيس تبون يعزي أسرة الجندي الشهيد في العملية الإجرامية بتيمياوين

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه للجيش الوطني الشعبي ولأسرة الجندي الذي استشهد إثر استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار، من طرف انتحاري كان على متن مركبة مفخخة قام بتفجيرها.

وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له على حسابه بتويتر: "بعد الاستشهاد البطولي لابن الأشاوس بن عدة براهيم المرابط على حدودنا مع مالي، في العملية الإجرامية ببرج باجي مختار، بحزن وأسى أعزي نفسي في هذا المصاب وأعزي الأسرة الكبيرة للجيش الوطني الشعبي وعائلة الشهيد.

إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد كشفت عن استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد في حدود العاشرة وخمسين دقيقة صباحا، بمنطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، من طرف انتحاري كان على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة، حيث تمكن العسكري المكلف بمراقبة المدخل، فور كشفها، من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببا في استشهاد الجندي الحارس.