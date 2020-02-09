﻿ الجولة الـ17 : اتحاد بسكرة يتعادل أمام شبيبة القبائل 1-1

تعادل اتحاد بسكرة داخل قواعده أمام شبيبة القبائل بنتيجة 1-1 (الشوط الأول: 0-1)، الأحد، ضمن فعاليات الجولة ال17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وافتتح الزوار باب التسجيل من قبل اللاعب رضا بن سايح في الدقيقة ال45 من عمر الشوط الأول، قبل ان يعدل اللاعب بن رزوق الكفة في الدقيقة ال72.

وشهد اللقاء طرد مدافع اتحد بسكرة، طارق عدوان في الدقيقة ال45.

التعادل، يضع ''الشبيبة'' في المرتبة الثانية ''مؤقتا'' برصيد 28 نقطة في انتظار إجراء مقابلة مولودية الجزائر - نادي بارادو التي أجلت إلى تاريخ لاحق بسبب مشاركة أصحاب الضيافة في منافسة الكأس العربية، في الوقت الذي رفع إتحاد بسكرة رصيده إلى النقطة 14 والذي يتواجد في المركز الأخير بمعية نصر حسين داي.

أما فيما يلي، نتائج بقية المباريات التي جرت وقائعها أمس السبت:

نصر حسين داي - أولمبي الشلف 0 – 3

نجم مقرة - شباب بلوزداد 1 - 1

أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس 2 - 0

اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة 1 - 3

شبيبة الساورة - جمعية عين مليلة 2 - 1

مولودية وهران - وفاق سطيف 1 - 1

الأحد: اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 1-1

مولودية الجزائر - نادي بارادو (أجلت)