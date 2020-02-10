مصيطفى للاذعة: تحريك القطاعات الراكدة سيرفع نسبة النمو الى 6 %

كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف بشير مصيطفى عن توجه جديد للحكومة نحو تحريك القطاعات غير المنتجة، لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ6 بالمائة وفق المعايير المعمول بها دوليا، ضمن رؤية استشرافية على المدى البعيد.

وأكد مصيطفى لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الاولى ضمن برنامج "ضيف الصباح" هذا الاثنين أن احصاء السكان الذي تعكف عليه الجزائر سيسهل عملية الاستشراف لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحكومية السابقة و التي اعتمدت على توزيع الريع بدل الاهتمام بالنمو الاقتصادي.

وقال المتدخل إن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان يشكل نقلة في تحسين القدرة القدرة الشرائية، واعادة التوازن بين أسواق الشغل والمواد والنقد، للتكفل بالسكان، مضيفا أن إحصاء السكان وإطلاق بوابات استشرافية من شأنها النهوض بالقطاعات الراكدة وادماجها في عجلة النمو، متوقعا ان يصل قطاع السياحة الى المساهمة بـ 10 بالمائة وقطاع الفلاحة بـ 25 بالمائة وهما القطاعان اللذان لا يساهمان حاليا الا بـ 2 بالمائة بالنسبة للسياحة و9 بالمائة بالنسبة للفلاحة.

وبخصوص عملية الاحصاء دائما اكد ضيف الصباح أن وزارته تعكف على اعداد المحتوى الذي تبنى عليه العملية الاحصائية لتبيان الوضع الحالي ومساهمة الفرد في الاستهلاك والانتاج، كاشفا عن وجود 10 ملايين عائلة جزائرية في ظل غياب احصائيات حول البطالة والهشاشة والتمدرس، كما توقع مصيطفى أن تكون نتائج الاحصاء مفاجئة، مضيفا ان الهدف من العملية الاحصائية هو اعطاء توصيات الحكومة لاعادة التوازن القطاعي والاقليمي والحد من التفاوت المناطقي ومن ظاهرة الهروب نحو الشمال، بضمان تنمية دائمة في الهضاب والصحراء.

وحول المعايير المعتمدة لقياس معدل النمو قال مصيطفى إن المعايير الدولية المعمول بها هي ان يكون معدل النمو الطبيعي معادلا لثلاث مرات معدل نمو السكان، مضيفا ان الجزائر تسجل معدل نمو بـ 2 بالمائة تقريبا وهو ما يتطلب معدل نمو لا يقل عن 6 بالمائة لاحداث التوازن بتحريك 14 قطاعا راكدا.

وحول النظام الجبائي اكد مصيطفى ان الحكومة ستتجه الى تخفيف النظام الجبائي لصالح التحصيل، مستبعدا في سياق اخر فتح مكاتب للصرف مبرزا ان المخاطرة بها في الوقت الحالي مضر بالاقتصاد الجزائري في ظل الطلب على العملة الصعبة وضعف الطلب على الدينار، مما سيؤدي الى استنزاف احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي عرف تراجعا كبيرا.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية