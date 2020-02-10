محاكمة البليدة : مواصلة جلسة استئناف محاكمة المتهمين في قضية "التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش

واصل المجلس العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة هذا الاثنين جلسة استئناف محاكمة المتهمين في قضية "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة"، حسبما علمت وأج من مصادر مقربة من المحاكمة.

و ستخصص جلسة اليوم وفقا لما أوضحه ل/وأج محامي أحد المتهمين، فاروق قسنطيني، لمرافعات هيئة الدفاع و كذا الاستماع إلى التماس النيابة العامة.

و كان محامي المتهم عثمان طرطاق، السيد خالد برغل، قد أكد مساء أمس الأحد عقب خروجه من مقر المحكمة العسكرية ان اليوم الأول من جلسة استئناف المحاكمة لم يشهد الكشف عن أية مستجدات جديدة باستثناء تلك التي يعرفها الرأي العام، رافضا الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى تخص أطوار هذه المحاكمة.

للإشارة ،فقد حضر جلسة أمس جميع المتهمين بإستثناء عثمان طرطاق.

للتذكير، فقد كانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدرت في 25 سبتمبر الماضي حكما حضوريا بإدانة و الحكم على كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد وطرطاق عثمان و حنون لويزة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا بعد متابعة هؤلاء "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة وهي الافعال المنصوص و المعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".