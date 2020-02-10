ثلاث دول في التحالف الدولي تطلب سحب قواتها من العراق

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق, هذا الاثنين, عن تقديم ثلاث دول في التحالف الدولي طلبات انسحاب من العراق.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي, إن "ثلاث دول هي فرنسا وألمانيا وأستراليا, قدمت طلبات إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق", لافتا إلى أن "جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب", حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "الحكومة المقبلة مسؤولة عن وضع جدول زمني سواء في خروج القوات الأجنبية أو وجود قواعد عسكرية في بعض المناطق وخاصة في إقليم كردستان", مبينا أن "لا يوجد أي تحرك أو طلعات جوية لقوات التحالف في الوقت الراهن".

وأشار الزيادي إلى أن "القوات العراقية أخذت على عاتقها مسؤولية حماية البلاد", مؤكدا أن"مجلس النواب يدعم القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش العراقي حتى تتمكن من مسك زمام المبادرة".

وصوت مجلس النواب العراقي, في 5 جانفي الماضي, بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي, والتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أية قوات أجنبية في الأراضي العراقية, ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب,كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.