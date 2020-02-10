مشاورات صحراوية-أممية حول مسار التسوية في الصحراء الغربية

عقد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إبراهيم غالي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, مساء الأحد بأديس أبابا, مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريس, تناولت آفاق مسار السلام في الصحراء الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية, أن الرئيس غالي أكد خلال المشاورات التي جاءت بطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة, "موقف جبهة البوليساريو من عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية".

وشدد إبراهيم غالي بالمناسبة على أن "الشعب الصحراوي قد فقد الثقة في الأمم المتحدة و بعثتها", و على أن جبهة البوليساريو "لن تنخرط في أي عملية لا تحترم بالكامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال, طبقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن ذات الصلة".

من جهته, أكد الأمين العام الاممي, "التزام الأمم المتحدة بالعمل على الدفع قدما بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية", معربا عن "أمله" في التمكن من تعيين مبعوث شخصي له في اقرب الآجال.

وقد حضر المشاورات الرسمية في أديس أبابا إلى جانب الأمين العام الأممي, كل من روز ميري نائبة الأمين العام المكلفة بالشؤون السياسية و بناء السلام, و جون بيير لاكروا, نائب الأمين العام لعمليات السلام, إلى جانب هانا تيتي, الممثلة الدائمة للامين العام لدى الاتحاد الإفريقي, اغينالدو باتيستا, المكلف بالشؤون السياسية في مكتب الأمين العام.

ومن الطرف الصحراوي, حضر إلى جانب الرئيس إبراهيم غالي كل من فاطمة المهدي وزيرة التعاون, وسيدي محمد عمار ممثل الجبهة بالأمم المتحدة, و عبداتي ابريكة المستشار برئاسة الجمهورية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد طالب الدولتين العضويتين في الاتحاد, الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, بالدخول في مفاوضات مباشرة ودون شروط لحل النزاع.