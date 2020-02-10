جريدان يكشف للإذاعة عن مشروع واسع لإنشاء معاهد متخصصة في نقل التكنولوجيا

اعتبر وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين جريدان أن الجزائر قد بذلت جهودًا كبيرة في الماضي لتدريب النخب في عدد من مجالات النشاط ، ولكن الكثير منهم فضل الهجرة رغبة منهم في الاندماج في هذه المجالات.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة هذا الاثنين رحب الوزير بحقيقة أن السلطات الجديدة في البلاد أصبحت على دراية بالإسهام الكبير الذي من المحتمل أن تقدمه هذه النخب في الترويج لـ القطاعات الاقتصادية والصناعية ، على وجه الخصوص.

من ناحية أخرى ، وفي معرض استعراضه أوجه القصور التي لوحظت في العقود الأخيرة داخل الجامعة الجزائرية اعتبر وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة بأن الرهان، القادم هو الاستثمار في تدريب الاطارات القادرين على المساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة المتطور.

واشار الوزير في هذا الخصوص ، إلى أنه يتفق تمامًا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، شمس الدين شيتور ، الذي نادى ، في مناسبات عديدة ، لصالح استحداث معاهد متخصصة لنقل التكنولوجيا.

وأوضح أنه من خلال مساهمة عالم الصناعة ، سيكون من الممكن ، وعلى سبيل المثال ، تدريب مهندسين "مجهزين" على التقنيات الصناعية من أجل المساهمة في تطويرها.