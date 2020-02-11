كشفت دراسة صينية حديثة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد, قد تستمر إلى 24 يوما, خلافا لما كان شائعا أن فترة حضانته لا تزيد عن 14 يوما, حسبما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) هذا الثلاثاء.

واستندت الدراسة التي أجراها فريق طبي برئاسة العالم الصيني كونغ نانشان, من لجنة الصحة الوطنية الصينية, إلى فحص السجلات الطبية ل1099 مصابا بالفيروس.

وتوصلت الدراسة إلى أن 13 بالمائة من المصابين كانوا على تماس بالحيوانات البرية, بينما الثلثان منهم كانوا في مدينة (ووهان) بوسط الصين, حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

وكان فيروس كورونا الجديد قد حصد حتى اليوم أرواح 1016 شخصا في الصين, بينما تخطّى عدد المصابين بالوباء في البلاد 42600 شخص, بعدما سجلت حوالي 2500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية, وفقا للجنة الصحة الصينية.

