غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات في العالم

اكتشف فريق بحث صيني أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعبت دورا هاما في تسريع دوران المحيطات في العالم.

وأوضحت دراسة أجراها فريق من "معهد علوم المحيطات" التابع للأكاديمية الصينية للعلوم ونقلها موقع وكالة xinhua شينخوا الصينية أن المتوسط العالمي لدوران المحيطات قد تسارع بشكل كبير في السنوات العشرين الماضية, مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل البيئة البحرية العالمية.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف من خلال دمج بيانات مختلفة لدوران المحيطات وسرعة الرياح السطحية البحرية وتحليل التغيرات في دوران المحيطات على نطاق عالمي.

ووفقا للباحث في المعهد, هو شي جيان فإن "الرياح هي القوة الدافعة الرئيسية لدوران المحيطات, وأدى تسارع الرياح السطحية البحرية إلى تسارع متوسط دوران المحيطات في العالم".

وأضاف أنه "مع تزايد انبعاثات غازات الدفيئة تظهر أكثر من 20 مجموعة لعمليات المحاكاة العددية أن المتوسط العالمي لسرعة الرياح السطحية البحرية قد زاد بشكل كبير, مما يشير إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة هي السبب الرئيسي لتسارع دوران المحيطات".

ومن جهته, أوضح مدير المعهد وانغ فان, أن "تسارع دوران المحيطات سيؤدي إلى زيادة نقل المواد والطاقة, مما قد يعيد تشكيل البيئة البحرية العالمية وسيكون له تأثير كبير على البيئة البحرية والنظم الكيميائية الحيوية للأرض".