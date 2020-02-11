مؤلف جديد لعبد الرحمن لمحرزي عن جرائم رقان "رقان صراع الموت والحياة... جرائم فرنسا النووية"

تدعمت المكتبة الأكاديمية الجزائرية، بمؤلف للأستاذ الباحث عبد الرحمن لمحرزي بعنوان: رقان صراع الموت والحياة... جرائم فرنسا النووية.

ويقع الكتاب الصادر عن دار المثقف للنشر والتوزيع في( 202صفحة )، و يقدم مادة أكاديمية للباحثين والمهتمين حول مختلف الجوانب المتعلقة بالقنبلة النووية، وفي ست فصول يستعرض الأهداف السياسية والعسكرية للمشروع، ونفي الدعاية الفرنسية بكون رقان منطقة صحراوية فارغة بإبراز الجانب الحضري العمراني لرقان ، وصولا إلى التأثيرات البيئية والصحية الإشعاعية ومنظورات القانون الدولي، وقد زاوج بين العمل النظري والميداني من خلال شهادات لعمال بورش المنشأة النووية والضحايا، ثم ملاحق صور أرشيفية ، توثيقية هامة ، ويأتي الإصدار متزامنا والذكرى الستين للتفجيرات النووية في13فبراير 1960.

وكتب تقديم وتوطئة المؤلف كل من البروفيسور كاظم العبودي المختص في الفيزياء النووية_جامعة وهران_ والكاتب الصحفي لحسن حرمة والمتعلقة بـ الجريمة النووية وانعكاساتها السياسية والبيئية.في ظل نقص الدراسات في هذا المجال لأسباب متعددة.

هذا وقامت فرنسا بتفجيرات تراوحت قوتها بين 20 و70 كلطن تمثلت التفجيرات في:

_ اليربوع الأزرق / عسكرية /( 60/70)13-02-1960

_ اليربوع الأبيض / عسكرية /أقل من 20 / 01/04/1960

_اليربوع الأحمر/ عسكرية/(أقل من20 ) 27-04-1960

_ اليربوع الأخضر/ عسكرية ( أقل من 20 ) 25/04/1961

تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ عبد الرحمن لمحرزي هو مدير متحف المجاهد لولاية أدرار، استقضى البحث في تاريخ المنطقة على مدى 23عاما، وبصدد مناقشة رسالة دكتوراه تاريخ معاصر في جامعة أدرار.

المصدر : لحسن حرمة – إذاعة الجزائر من أدرار