رئيس الجمهورية يستقبل وفدا عن حزب جبهة المستقبل في إطار المشاورات حول تعديل الدستور

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح هذا الثلاثاء، وفدا عن جبهة المستقبل برئاسة رئيس الحزب، عبد العزيز بلعيد، في إطار المشاورات التي يجريها حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه "أثناء هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار المشاورات الجارية مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومشروع مراجعة الدستور لإرساء أسس الدولة العصرية في جو من التوافق الوطني، استمع رئيس الجمهورية إلى آراء واقتراحات رئيس جبهة المستقبل حول كيفية المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، في ظل احترام الممارسة الديمقراطية وتطبيق القانون والعدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان وحرياته".